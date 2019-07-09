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DHA ANKARA - 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 21:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hazırlanan dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na komisyonuna sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen dosyada isimleri bulunan milletvekilleri şunlar:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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