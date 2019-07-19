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DHA ANKARA - 11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 01:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan '11.

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan '11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerine teşekkür konuşması yaptı.
TBMM Genel Kurulu, son mesaisini 11. Kalkınma Planı'na ayırdı. Kalkınma Planı, yaklaşık 13 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. Görüşmeye, hükümet adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalkınma Planı'nın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da teşekkür konuşması yaptı. Oktay, 11 Kalkınma Planı'nın 2023 vizyonuna göre hazırlandığını kaydetti. Oktay ayrıca AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla kabul edilen 'Doğu Akdeniz Ortak Bildirgesi'ni hatırlatarak teşekkürlerini sundu. Oktay, Kıbrıs Türklerinin haklarının savunucusu olacaklarını dile getirdi.
MECLİS TATİLE GİRDİ
Plan'ın kabul edilmesinin ardından TBMM, 27'nci dönem ikinci yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim 2019’a kadar tatile girdi.
Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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