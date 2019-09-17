DHA ANKARA

ANKARA,(DHA) S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131'yla ilgili tarihi s\u0131r! Bilinmeyen rahibe ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bitlis'te iki ter\u00f6rist etkisiz hale getirildiK\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Alpaslan: \u201c1340 y\u0131ldan beri ac\u0131s\u0131n\u0131 t\u00fcm tazeli\u011fiyle i\u00e7imizde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, yery\u00fcz\u00fc var oldu\u011fu m\u00fcddet\u00e7e t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n, t\u00fcm inananlar\u0131n bu ac\u0131y\u0131 i\u00e7inde hissedece\u011fi bir ayday\u0131z\u201d
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