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DHA ANKARA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 04:27 | Son Güncelleme

ANKARA,(DHA)

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildiBitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: “1340 yıldan beri acısını tüm tazeliğiyle içimizde yaşadığımız, yeryüzü var olduğu müddetçe tüm Müslümanların, tüm inananların bu acıyı içinde hissedeceği bir aydayız”Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: “1340 yıldan beri acısını tüm tazeliğiyle içimizde yaşadığımız, yeryüzü var olduğu müddetçe tüm Müslümanların, tüm inananların bu acıyı içinde hissedeceği bir aydayız”
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