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DHA ANKARA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 05:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Uygun yeni Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Uygun'dan boşalan göreve ise Öner Özgür atandı.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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