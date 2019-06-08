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DHA ANKARA - 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

ANKARA’da, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.

ANKARA’da, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Hakan Baldur Güler’in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler’in oğlu olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Site sakinlerinin görüntüsü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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