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DHA ANKARA- 3 ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, 1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 02:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 3 arkadaş arasında çıkan kavgada Efekan G., isimli bir kişi silahla yaralandı.

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 3 arkadaş arasında çıkan kavgada Efekan G., isimli bir kişi silahla yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efekan G., 896/2. Sokak'ta 2 arkadaşıyla buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler, silahla Efekan G.'yi çeşitli yerinden yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Efekan G.'yi hastaneye kaldırdı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede delil aradı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Polislerden görüntü
-Genel ve detaylar

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