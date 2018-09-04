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DHA ANKARA - ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Büyükelçilik açıklamasında, İdlib'e yapılacak bir saldırının Suriye'deki krizi ve bölgesel istikrarı tahrip edeceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn, yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Jeffrey, ABD’nin, Suriye rejiminin İdlib’e yönelik bir askeri saldırısının Suriye’deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur."
Haber: ANKARA,(DHA)

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