DHA ANKARA - ABD tarafından Türk demir-çeliği ve aliminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinde dava süreci başladı

ABD tarafından, Türkiye'nin demir-çelik ve aliminyum ihracatına yönelik başlatılan ek vergilerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü platformunda dava süreci başlatıldı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’NİN TÜRK DEMİR-ÇELİK VE ALÜMİNYUMUNA UYGULADIĞI İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ İÇİN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNDE DAVA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR.

10 Ağustos 2018 tarihinde ABD makamlarından yapılan açıklama ile ülkemizden ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergiler, yüzde 100 oranında artırılarak demir çelikte yüzde 50’ye, alüminyumda ise yüzde 20’ye çıkarılmıştır.

ABD’nin almış olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde, ülkemizin daha önce ABD’ye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önlemi, mütekabiliyet çerçevesinde, yüzde 100 artırılarak iki katına çıkarılmıştır. Böylelikle söz konusu 22 üründe ABD’ye uygulanan ek vergi tutarı toplam 533 milyon dolar olmuştur.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü platformunda da ihracatçılarımızın haklarının korunması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz ABD’yi DTÖ’de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ’de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği’dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

Haber: ANKARA,(DHA)

