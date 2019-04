AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ ifadesini eleştirerek, "Atatürk’ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterini, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsiniz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında kamuoyunda süren tartışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçen Çelik, AK Parti hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi. Çelik, Türkiye’nin dünya karşısında elinin zayıflamasını isteyen şer odaklarının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye tökezlesin isteyenler, Türkiye’nin elinin zayıflamasını isteyenler, bir takım şer şebekeleri, kara propaganda odakları da aynı şekilde faaliyetlere devam ediyorlar. Biz, dış politikada bunları iyi tanırız, yıllardır da bunlarla mücadele etmek, oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye’nin yürüyüşünü boşa çıkarmak çabalarını bertaraf etmek konusunda deneyimliyiz. Net bir üslupları vardır, sürekli olarak AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza bir son biçmeye çalışırlar. Sürekli olarak siyasi gidişatın sonlanması için çeşitli tarihler, çeşitli dönüm noktaları belirlerler. Her seferinde dünyadaki marjinal dini grupların kıyamet senaryoları gibi her seferinde boşa çıkar bu” diye konuştu.

AK Parti’nin seçim sonuçlarına müdahale etmek için bir girişimde bulunduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çelik, “Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti’nin sonucu değiştirmeye çalıştığından bahsediyorlar. Bundan bahsedenlerin, Türkiye’de yürüyen bu sürecin şeffaflığından ya haberleri yok, ya da haberleri olmasına rağmen bunu yapıyorlar ki esasında süreçleri yönlendirmeye çalışan, karar vermeye çalışan kendileridir. Seçim neticesinde bir takım diktatörlere yakın gazetelerde de Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili olumsuz haberlerin atılması ibretle not ettiğimiz cümlelerdir. Genelde hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan bu ülkelerde, bu diktatörler yüzde 10, yüzde 20’lik bir katılım oranına sahiptirler ama nedense hep sandıktan yüzde 99’la seçilirler. Bu garabeti görmedikleri gibi çıkarlar demokrasimizi eleştirmeye kalkarlar" ifadelerini kullandı.

Çelik, itiraz sürecinin sadece AK Parti’nin sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç olmadığını, sürecin patronunun YSK olduğunu aktardı.