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DHA ANKARA - AK PARTİ'DE YENİ MYK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 21:40 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara'da bugün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk Merkez Yüksek Kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti'nin Ankara'da bugün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk Merkez Yüksek Kurulu toplantısı yapıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren MYK toplantısında yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan vekili oldu. MYK toplantısının ardından partinin yeni sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Partinin yeni MYK'sı şu isimlerden oluştu:
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal
AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Julide Sarıeroğlu
AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz
AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta
AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
Haber: ANKARA,(DHA)

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