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DHA ANKARA - Ankara Barosu'ndan 'ODTÜ' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşaatı tartışmalarıyla ilgili "Ekolojik çeşitliliği son derece yüksek, binlerce ağaç barındıran kavaklığın yok edilmesi ve yerine hangi sebeple olursa olsun bina inşa etmek bir doğa katliamıdır" açıklamasını yaptı.

ANKARA Barosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşaatı tartışmalarıyla ilgili "Ekolojik çeşitliliği son derece yüksek, binlerce ağaç barındıran kavaklığın yok edilmesi ve yerine hangi sebeple olursa olsun bina inşa etmek bir doğa katliamıdır" açıklamasını yaptı.
Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada; Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklama kaynak gösterilerek, kavaklık alanın 4 adet kadastral parselden oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Kadastral parsellerde, parselasyon planları olmadan ruhsat verilmeyeceğinin açık olduğu ifade edilerek şöyle denildi:
"Ruhsat olmadan bir yapının inşasının başlaması ise hukuksal olarak mümkün değildir. Buna rağmen kavaklık alanda, inşaat yapımı için imar yönetmeliğine aykırı olarak şantiye binası yapılmasına izin verilmiş ve ruhsatsız olarak kaçak bir yapılaşmaya göz yumulmaktadır. Yeşilin, doğanın, ormanın korunması bütün insanlığın ve Ankaralıların, hukuk örgütlerinin önceliğidir, ODTÜ içine yapılması planlanan öğrenci yurdunun katılımcı değil, tepeden inme bir politika ile öğrenci ve öğretim görevlilerine sorulmadan, dayatılarak yapılması da ayrı bir tartışmadır. ODTÜ Rektörlüğünü bu kararından dönmeye davet ediyoruz."
'AĞAÇLAR KESİLMEDEN BAŞKA BİR ÇÖZÜM PLANLANMALIDIR'
Açıklamada, inşaatın hukuksuz bir şekilde yapıldığı vurgulanarak, "Kavaklıktaki ağaç kesimi, duyarlı kişilerin itirazları neticesinde bugün saat 15.00 civarında durdurulmuştur, tartışmalar sona ermeden, doğanın yanında, orman katliamı olmaksızın bir çözüm üretilmeden, yeniden kesime başlanmaması gerekmektedir. ODTÜ’lü öğrencilerin, çevrede yaşayan insanların talebi doğrultusunda katılımcı bir politika ile yurt yapımı yeniden gündeme alınmalı ve ağaçlar kesilmeden başka bir çözüm planlanmalıdır. Hukuksuzluğun tam karşısında, doğanın, sağlıklı çevre hakkının, ODTÜ öğrencilerinin ve haklı direnişlerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA)

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