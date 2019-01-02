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DHA ANKARA - ANKARA YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 06:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

ANKARA'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ankara'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı 4 saattir aralıksız devam ediyor.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kar yağışından görüntü
- Araçların geçişinden görüntü
- Ara sokakların beyaza bürünmesinden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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