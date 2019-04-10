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DHA ANKARA - Ankara’da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimizde kayıp bulamıyoruz" dedi.

Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi’nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölge sakinleri köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmaları için emniyete giderek şikayetçi oldu.

‘BUNLARIN TEK ANLAYACAĞI ŞEY İDARİ İŞLEMLERDİR’
Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyorö ifadelerini kullandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ TWİT ATTI
Mansur Yavaş attığı sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
“Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Haydar Özkan ile röp.
- Vatandaşlardan görüntü
- Olay yerinden görüntü
- Telef olan köpeklerden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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