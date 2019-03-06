DHA ANKARA - ANKARA'DA 3 BİN 500 POLİSLE DEV OPERASYON (1)

ANKARA genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinden 500 ekip, 3 bin 500 personel ile helikopter destekli uyuşturucu, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yağma ve yaralama suçlarına karışan cezaevinde bulunan Kadir İnan önderliğindeki suç örgütüne yönelik "Kale" kod adlı dev operasyon başlatıldı.

Operasyonda, özel harekat polislerinin baskın yaptığı ilk evde, Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Ankara'nın Kale Mahallesi abluka altına alınarak, mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan ilk görüntüler

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

