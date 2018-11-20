DHA ANKARA - ANKARA'DA BİR KİŞİ ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE REHİN ALDI (GENİŞ HABER)

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binada pompalı tüfekle rehin aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saatte polis tarafından ikna edilen Murat T., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk Sitesi'nde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren özel harekat ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.'yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Murat T.'ye ait pompalı tüfeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisten görüntü

-Özel harekattan görüntü

-Rehin alan adam ve eşinin binadan çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

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