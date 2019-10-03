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DHA ANKARA - Ankara'da dernek ve lokallere asayiş denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 03:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise cezai işlem uygulandı.

ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise cezai işlem uygulandı.
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kent genelindeki dernek ve lokallere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, önceden belirlenen 28 adrese akşam saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan denetimlerde isimsiz, ruhsatsız ve tabelasız faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 işyerine de para cezası kesildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ekiplerin derneklere girmesi
- Kimlik kontrolü
- Üst araması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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