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DHA ANKARA - ANKARA’DA KUMAR OPERASYONU: 21 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 01:52 | Son Güncelleme

ANKARA Polisi, Çankaya’da bir evi sanal kumarhaneye çeviren şebekeye operasyon düzenledi.

ANKARA Polisi, Çankaya’da bir evi sanal kumarhaneye çeviren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynatan ve yer temini yapan 4 kişi ile kumar oynayan 17 kişi olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, Çankaya ilçesindeki Hilal Mahallesi’ndeki bir evde 'bilişim yöntemiyle' kumar oynandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler bir süre kumar oynanan evi takibi aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda gece geç saatlerde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynatan ve yer temini yapan M.Ç., U.A., F.M. ve N.B.'nin yanısıra kumar oynayan 17 kişi olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, sanal kumarhaneye çevrilen evde yaptıkları aramada çok sayıda masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda flash bellek ele geçirdi.

SANAL KUMAR OYNATTILAR

Ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalar neticesinde, yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç., U.A., F.M. ve N.B.'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığını belirledi. Ayrıca, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kumar oynatılan yerden görüntü

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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