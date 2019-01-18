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DHA ANKARA - ANKARA'DA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İKİ APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 02:23 | Son Güncelleme

ANKARA'DA bir apartmanın zemininde yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

ANKARA'DA bir apartmanın zemininde yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki binanın üzerine çöken duvar nedeniyle iki apartman da tahliye edildi.
Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi 877. Sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayanlar, saat 16.00 sıralarında binadaki çatlakları fark etti. Çatlakların derinliğinden şüphelenen vatandaşlar, polis, itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, kaymanın yaşandığı bina ile bitişiğindeki binadaki vatandaşların tahliye edilmesini sağladı. İki binadaki vatandaşların ve otoparktaki araçların olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından, toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu zemini boşalan binanın istinat duvarı yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki aparmanın üzerine devrildi. Yan binadaki bir dairenin balkonu ve dış duvarı, üzerine yıkılan istinat duvarı nedeniyle çöktü.
İki binanın da girişini kapatan zabıta ekipleri, vatandaşların göçük alanından uzak durmasını sağladı. Göçük nedeniyle evlerinde hasar oluşan iki apartmanın sakinleri, geceyi akraba ve komşularında geçirdi. Öte yandan zabıtalar ve gece bekçileri, tedbir amaçlı apartmanın önünde nöbet tutuyor.
BİNALAR BOŞALTILDI
Binadaki çatların fark edilmesinin ardından yetkililere haber verdiklerini aktaran Hasan Gündoğar, "Ben çarşıya gitmiştim, baktım arkadaşlar burada bakışıp duruyorlar. Duvarların çatladığını söylediler. Saat 16.00-17.00 aralarıydı. Belediye geldi, muhtarı aradık. Saat 20.00 sıralarında da çöktü. Öncesinde binaları boşatmıştık. İki binada da ortalama 50 daire var. Binalar boşaltıldı, otoparktaki araçlar çekildi, bir saat sonra da duvar çöktü. 2014 yılında yapılmış, üstteki bina, burası da en fazla 10 yıllık bir binadır" diye konuştu.
Olayın fark edilmesinin ardından iki binanın da tahliye edildiğini aktaran mahalle sakinlerinden Himmet Kaya, çöken istinat duvarının bitişiğindeki binanın camlarının kırdığını, dış duvarını ve balkon duvarlarının göçtüğünü söyledi. Olay hakkında inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Göçük alanı
- Mahalle sakinleriyle röportajlar
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ /ANKARA,(DHA)

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