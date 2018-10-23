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DHA ANKARA - Ankara'da trafik kazasında bir aile yok oldu: 4 ölü (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı.

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, anne ve baba ile 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Etimesgut ilçesine giden, İsmet Onur Elitok (36) yönetimindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin parçaları metrelerce savrularak etrafa saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocukları Anıl (2) ile Furkan Emir (9) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Fotoğraflar
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-Kaza yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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