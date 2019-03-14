HABER

DHA ANKARA - Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 04:11 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı.

ANKARA’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi’nin üzerinde meydana geldi. Sincan’dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normayle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Trenden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detaylar
+++
- Kaza yerinden görüntü
- Raydan çıkan vagonlar
- Ekiplerin çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih Poyraz - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!
Canikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyorCanikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Taksim'de korkunç olay! Otelin 8'inci katından peş peşe atladılar

Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.