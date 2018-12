DHA ANKARA - APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Anadolu Mahallesi 497. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler apartmanın bir bölümünü sararken, yangının çıktığı dairede oturan Sevgican C., kızı Meral C. (12) ve annesi Emel A. ile dumanı fark edip binayı boşaltmak isteyen komşuları evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından, itfaiye erleri, önce yangının meydana geldiği dairede mahsur kalan Sevgican C., Meral C. ve Emel A.'yı kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Binada mahsur kalan ve balkonlara çıkıp yardım bekleyen vatandaşlar da açılır merdiven yardımıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bulunan Ata ailesi, evdeki kuşu arkada bırakmadı. İtfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edilen aile, kuşu da kafesiyle birlikte kurtardı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Evin sahibi olduğunu belirten bir kişi de olayı kiracılarının yaşadığını belirterek, itfaiyenin sesine uyandığını ve evde yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Binada tahliye edilen kuştan görüntü

Tahliye edilen vatandaşlardan görüntü

Ambulans, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

Yangının meydana geldiği evden görüntü

Vatandaş ile röportaj

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)