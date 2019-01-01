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DHA ANKARA - APARTMANIN 4. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:58 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın 4.

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, sabaha karşı Meşrutiyet Mahallesi'ne bağlı Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., balkona çıktı. Aigul I. aniden metrelerce yükseklikteki balkondan yere çakıldı. İhbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmasının ardından tüm delilleri muhafaza altına aldı. Aigul I.'nın cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan olay esnasında Aigul I. ile birlikte olduğu belirtilen 2 kişinin üzüntüleri de kameralara yansıdı. 5 kişinin ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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- Olay yerinden görüntü
- Binadan görüntü
- Güvenlik önlemlerinden görüntü
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü
- Olayla ilgili üzülen vatandaşlardan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)

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