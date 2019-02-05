DHA ANKARA - Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

NÜKLEER Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç, üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı.
Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.
Haber: ANKARA,(DHA)
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