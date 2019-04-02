MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili için paylaştığı mesajda, “Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları’nın iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, miracın hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyet olduğunu belirterek, “Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır. Mucize beşerin harcı değildir, ancak Hak Teala’nın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekanlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez, ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler” ifadesini kullandı. Miracı vuslatların en görkemlisi ve en güzeli olarak tanımlayan Bahçeli, mesajını, “Miraç yükseliştir ama en kutlusudur, en kutsalıdır. Miraç vuslattır, ama en görkemlisi, en güzelidir. Bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz.Peygamber’in bizlere mirasıdır” diye sürdürdü.

‘MÜSLÜMANLARIN BİRLİK MİRACINA ULAŞMALARI NİYAZIMDIR’

Bahçeli, Mescid-i Aksa’nın bugün hain emellerin tasallutu altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır. Miracımızın şehri Kudüs harap ve bitap düşmüştür. Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin, kindarlığın, kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır."

'İYİ GİBİ GÖRÜNÜP KÖTÜLÜĞE HİZMET EDEN KİM VARSA MAŞERİ VİCDANA HESAP VERECEKLERDİR'

Karanlık senaryolara figüranlık eden kimselerin siyaseten çürütülmemesi durumunda Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir. Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları’nın iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır” dedi.