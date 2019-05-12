HABER

DHA ANKARA - Bahçeli, Ülkücü anneleriyle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen, 'Şehit Aileleri İftar Programı'nın bu yıl Anneler Günü'nde yapıldığı kaydedildi. Genel Koordinatör, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın organizasyonunu yaptığı programa, 'özellikle 1980 döneminde şehit edilen ülkücü gençlerin anne, babaları, çocukları ve yakın akrabaları'nın davet edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MHP Lideri şehit anneleri ile aynı masada iftar açarken Nevin Taşlıçay'ın yanı sıra bazı divan üyeleri de geleneksel hale gelen iftara katıldılar. Şehit aileleri İftar programında, aralarında Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyinin Oktay Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu yüzün üzerinde aile MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Salondan görüntüler
-Bahçeli'nin gelişi
-Bahçeli'nin vatandaşlarla sohbet etmesi
-Bahçeli'nin çocukları sevmesi
-Dua edilmesi
-Yemekten detaylar
Taşlıçay'ın konuşması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: ANKARA(DHA)

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlediRize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi
Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.