DHA ANKARA - Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bugün yapılan AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden Genel Başkan seçilmişti.
Haber: ANKARA,(DHA)
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