MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Kadir Gecesi’ münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi’nde açılan ellerin Cenab-ı Allah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inanıyorum. Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Gecesi münasebetiyle Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bahçeli yaptığı paylaşımlarda, "Bin aydan daha hayırlı bir gecenin rahmet ve bereketiyle müşerref oluyor, bu müstesna ve mübarek gecenin nice manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor, hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz. Hamd olsun Kadir Gecemizi idrak ediyoruz. Öyle bir aydayız ki, adı Ramazan. Öyle bir gündeyiz ki, adı Cuma. Öyle bir gecedeyiz ki, adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür. Kadir Gecesi’nde açılan ellerin Cenab-ı Allah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inanıyorum. Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti:

‘ZULÜM KAYBEDECEK, HAKLI OLAN, HAKİKATTEN YANA DURAN KAZANACAKTIR’

"Kaşgar ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımıza yapılan alçak saldırıları, kurgusu yapılan mütecaviz komploları; Filistin’den Arakan’a kadar din kardeşlerimize yönelik insanlık dışı muameleleri, hunhar eylemleri, menfur niyetleri kınıyor, canileri öncelikle Allah’a havale ediyorum. Elbette zulüm kaybedecek, haklı olan, hakikatten yana duran kazanacaktır. Zorbalık kaybedecek insanlık, vicdan, doğruluk ve adamlık kazanacaktır. Batıl kaybedecek and olsun hak kazanacaktır. Bütün mazlum kardeşlerimi selamlıyorum. Duamız onlarla, kalbimizle onlar bir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir Gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Allah yardımcımız olsun.”

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

