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DHA ANKARA - Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:39 | Son Güncelleme

MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Vekili Patrick M.

MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.
Bakan Akar ve Shanahan'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konular ile savunma sanayindeki işbirliği konularının ele alındığı açıklandı. Görüşmede, Suriye'de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge ile F-35 uçaklarının teslimi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve S-400 alımının da konuşulduğu kaydedildi.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.
Görüşmede, Suriye’deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki işbirliği konuları ele alındı.
Bu kapsamda Bakan Akar tarafından Suriye’de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki görüşlerimiz ve taleplerimiz dile getirildi.
Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi vurgulandı."
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Haber: ANKARA,(DHA)

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