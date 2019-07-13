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DHA ANKARA - Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 03:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konuları ele alındı. Akar, mevkidaşına Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.
'TÜRKİYE’NİN DURUŞUNDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'
Akar, F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye’nin projenin ortağı olduğunu belirterek, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO’nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı. Bu konuda Türkiye’nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.
'TERÖR ÖRGÜTLERİNE İZİN VERİLMEYECEK'
Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu belirttiği görüşmede, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye'nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkın ve hudutların korunmasının birinci önceliğik olduğunu, sınırların hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusu kapsamında önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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