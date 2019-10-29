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DHA ANKARA - BAKAN AKAR: ORTAK DEVRİYE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak devriye görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak devriye görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak" dedi.

Bakan Akar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Kabul Töreni'ni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen Türk-Rus ortak devriyeleriyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, şunları söyledi:
“Rusya'yla görüşmeler devam ediyor. Dün geldiler, askeri heyetler çalıştı bugünde çalıştılar yarında çalışacağız. Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz. Nasıl uygulayacağız araziye, gayet güzel gidiyor görüşmeler. Sonuçlandığı zamanda sizlerle paylaşacağız. Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Bakan Akar'ın konuşması

Haber: ANKARA,(DHA)

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