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DHA ANKARA - Bakan Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı. 10 Ağustos'a yönelik finansal spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Berat Albayrak, ekonomide 10 Ağustos süreci yaşandığını belirterek, bu sürecin ekonomik kriz mi, yoksa saldırı mı olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin alınan tedbirlerle saldırıları püskürttüğünü kaydeden bakan Albayrak, şunları söyledi:
"Ekonomik kriz mi saldırı mı? 10 Ağustos ve 13 Ağustos Pazartesi iç piyasa ve uluslararası piyasalarda yaşanan sürecin detayına hakim olursak ehemmiyetini çok iyi şekilde anlarız. 10 Ağustos günü işaret fişeği ortaya konularak başlayan süreç Cumartesi- Pazar günü sıkı ekip uyumuyla adımların atılmasıyla ortaya konulan tedbirler ve 13 Ağustos'ta birilerinin hayalini nasıl püskürttüğünü ortaya koyan Türkiye ekonomisi. Saldırılar Pazar günü yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı. 10 Ağustos'a yönelik finansal spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı. Önce 7.5 bandı kırılıp 6'lara iki ay boyunca kur seviyesini bu noktaya taşımıştır. Eylül sonu kuru 5,90 küsür. 1980 darbesinde bile karşılaşılmayan böyle olayla karşılaşan Türkiye attığı adımlarla ay sonuna kadar bunu da püskürterek normalleşmeyi yakalamış. Ekim ayı ile güçlü dengelenme sürecini ortaya koymuştur. Yeni Ekonomi Programı gibi."
'TÜRKİYE EKİM AYINDAN İTİBAREN NORMALLEŞME SÜRECİNE BAŞLADI'
Bakan Albayrak, Türkiye'nin Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladığını kaydederek şöyle konuştu:
"İki aylık sapma ve fiyatlamalardaki anormallik. Bütün süreçler 2008 küresel krizde yaşananların aksine kur enflasyon faiz atağına rağmen Türkiye bu süreçte iki ayda atılan adımlarla, bugüne kadar atılanlardan daha hızlı adımlar ortaya koyarak bu süreci geride bırakmıştır. Eylül ayı büyük bozulmalar yaşandığı bozulmaların olduğu ay. Türkiye, Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. Bu bütçe hakikaten 2019 bütçesinin küresel anlamda 2019'da yaşananlardan elde edilen tecrübe anlamında dikkatli, tasarrufu öngören. Dünyada yaşanacak herhangi saldırıya her türlü konuda alt yapı üst yapı tedbirini ortaya koymak zorundayız. Yeni ekonomik dönemdeki birinci öncelik güçlü finansla mimariyi inşa etmektir."
Türkiye'nin güçlü büyüme performansı ortaya koyduğunu belirten Bakan Albayrak, yapılandırmalar ile önemli bir gelir elde edildiğini kaydetti. Albayrak, "Yapılandırmalarla ilgili bugüne kadar 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurdu. 70 milyarlık yapılandırma gerçekleşmiş. Bugüne kadar 10.8 milyar tahsilat gerçekleşti. 2018 yılına sonuna kadar 17 milyar tahsilat alacağı öngörülmektedir." diye konuştu.
Haber: Nursima ÖZONUR /ANKARA,(DHA)

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