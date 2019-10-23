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DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 01:35 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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