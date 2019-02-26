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DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu: Çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

'HİZMET EDEN KİMSE ONA OY VERMEK LAZIM'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dikmen'de kanaat önderleri ve halkla bir araya geldi.

'HİZMET EDEN KİMSE ONA OY VERMEK LAZIM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dikmen'de kanaat önderleri ve halkla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, CHP seçmenine seslenerek, "CHP'li vatandaşlarımız için söylüyorum, sırf partisinden diye hizmet yapmayacağını bile bile o partinin adayına oy vermek zorunda kalmasınlar. Bu çok kötü bir psikoloji, ama bu o vatandaşımızın suçu değil. Vatandaşlarımızı bu duruma düşürenlerin kabahati. Hizmet eden kimse, ona oy vermek lazım." dedi.

'BOŞ SÖZLERLE ATATÜRKÇÜLÜK DEMEK, ATATÜRK'TEN GEÇİNMEK DEMEKTİR'
Çankaya'da 30 senedir hizmet göremediğini belirterek CHP'yi sert sözlerle eleştiren Çavuşoğlu, "Şimdi değiştirme zamanı. Ankara'nın, İzmir, Aydın ve Muğla gibi karanlığa doğru gitmesine müsaade edemeyiz. Atatürk bize hedef gösterdi. 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın' dedi. Boş sözlerle Atatürkçülük olmaz. Boş sözlerle Atatürkçülük demek, Atatürk'ten geçinmek demektir. Buna da müsaade etmememiz lazım. Bugün zayıf duruma düşmeye başladıkça terör örgütleriyle olmaya başlıyorlar. Bu çalışmayla bu tembellikle nasıl iktidara geleceksin. İktidara gelmedikçe marjinalleşiyorlar. Şimdide tek umudu dağdaki PKK, ne kadar bölücü varsa onlardan umut bekliyorlar. Ben CHP'ye bölücü demiyorum. Fakat, o partinin içinde PKK'ya destek veren var. Bunlardan bu memlekete hiçbir şey olmaz. Bu seçimde çok güzel bir ders vereceğiz. Çankaya bize Atatürk'ün emanetidir. Bunlar hiçbir emanete sahip çıkamazlar. Çankaya'nın hali ortada" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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