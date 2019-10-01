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DHA ANKARA - Bakan Koca: Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sigara ile ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu belirten Bakan Koca, kapalı alanlarda sigara içimi ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanlarım verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır- kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak" dedi.
'FAHRİ SİGARA DENETÇİLİĞİNİ GETİRİYORUZ'
Bakan Koca, halkın katılımını sağlamak amacıyla, 'fahri sigara denetçiliğinin' getirileceğini belirterek, "Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz" diye konuştu.
ELEKTRONİK SİGARA
Elektronik sigaranın ülkeye girişinin yasaklanacağını vurgulayan Bakan Koca, "Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" açıklamasında bulundu.
İÇME SUYU İDDİALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da içme suyu nedeniyle son zamanlarda ishal ve kusma salgını görüldüğü iddialarına ilişkin, "İçme sularıyla ilgili biz belirli aralıklarla bir takım tetkikler yapıyoruz. Son dönem hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıla ciddi anlamda farklılık olmadığını gördük. Yine bizim yaptığımız denetimlerde özellikle depoların daha gözden geçirilmesi gerektiğini, el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besin ve meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini özellikle söyleyebiliriz" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneden taburcu olurken, "Su içerken dikkatli olun" sözlerine karşı Bakan Koca, "Genel olarak söylemek gerekirse, dikkat edelim derim ama bugün için ishal tablosunun altında ciddi şekilde sulardan kaynaklanan bir tablo olduğunu söylemek şu an mümkün değil. İstanbul içinde mümkün değil. Normal, geçen yıla göre aynı oranda seyreden, yapılan tetkiklerde de bu anlamda ciddi bir fark görmedik. Ama apartman ve benzeri iş yerleri depolarında bir takım sorunların olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de zaten uyarılarımızı yaptık. Salgın mevsimsel ve dönemsel, en azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz" dedi.
Haber: Nursima ÖZONUR - Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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