A\u0130LE \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, h\u00fck\u00fcmetin yeni zam teklifini sunmak i\u00e7in Memur-Sen Genel Ba\u015fkan\u0131 Ali Yal\u00e7\u0131n ile bakanl\u0131k binas\u0131nda bir araya geldi.\nHaber: ANKARA,(DHA)PARTNERSap\u0131k milyarderin hapishane planlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Cezaevinden \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti!G\u00f6ren hemen yard\u0131ma ko\u015ftu!
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