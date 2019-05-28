HABER

DHA ANKARA - Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.
Ankara'da, Altındağ Kültür Sarayı’nda yapılan iftara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanımlar sağladıklarını belirterek, "Kamuda 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi.

'İSTİHDAMDA 45 YAŞ ŞARTINI KALDIRDIK'
Bakan Selçuk, ayrıca şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:
"İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları ise bildiğiniz gibi, takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, bugün itibariyle 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kart sahibi yaptık. Şehit yakını ve gazilerimizin ekonomik sıkıntı içinde yaşamamaları için şartlarımızı sonuna kadar zorladık. Onların faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladık. Şehitlerimizin anne ve babaları için aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartını ise kaldırdık. Çalışmaya devam eden harp malullerinin, hem maluliyet hem de çalışma aylığının ikisini birden almalarına ve çalıştıkları işten emekli olabilmelerine imkan sağladık. Su ve elektrik ücreti indiriminden faydalanacakların da kapsamını genişlettik. Yaptığımız tüm bu hizmetleri; milletimiz için, bizim için öncelikle bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Bu sayede, milletimizi birbirine bağlayan gönül bağlarını da perçinliyor, kuvvetlendirmiş oluyoruz. Biz, Türkiye olarak bugün 82 milyonluk büyük bir aileyiz. Kader birliği yaparak çoklukta birlik olmuş, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Bizi bir araya getiren bağlar hiçbir şekilde tesadüfi olmamıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
İftar yemeğinden genel ve detaylar
Bakan Selçuk'un konuşması

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN - Harun ÖZALP / ANKARA,(DHA)

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştuBakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu
Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Srbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdiEmine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Srbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.