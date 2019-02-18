SOYLU: İLERİDE ÇOCUKLARIMIZA, 'ALLAH İÇİN BEN DOĞRU TARAFTAYDIM' DEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak ilçesinde bir restoranda gerçekleşen programa katıldı. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Soylu, AK Parti teşkilatları mensuplarının ileride çocuklarına, torunlarında gururla anlatacağı şeyler olduğunu söyledi. İçinde sağcısından solcusunda, PKK'lısından FETÖ'cüsüne, Avrupalısından Amerikalısına kadar her kesimin olduğu bir ittifaka karşı doğru yerde olduklarını anlatacaklarını kaydetti. Soylu, "Allah'a şükür, 'Ben o gün ilçe başkanıydım, ben o gün mahalle başkanıydım, gençlik kollarındaydım, kadın kollarındaydım, ben o gün sadece bu memleketin sevdalısıydım, belki sıradan bir teşkilat mensubuydum ama Allah için ben doğru taraftaydım, millet için ben doğru taraftaydım' diyeceğiz" diye konuştu.

En başından beri doğru yerde yer aldıklarını ve mücadelelerine uygun yaşadıklarını aktaran Soylu, "Hiçbir şekilde bu doğru yoldan ayrılmadık. Biz Mevlana'nın yolundayız, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Akşemsettin'in, Pir Sultan'ın, İstanbul'u fetheden ve genç yaşında bütün dünyaya bir devrimin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolundayız. Bizi bütün dünyaya tanıtan Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yolundayız. Biz Allah yolundayız, millet yolundayız, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız" dedi.