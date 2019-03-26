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DHA ANKARA - Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:32 | Son Güncelleme

ANKARA'da, çevre yolunda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek takla attı.

ANKARA'da, çevre yolunda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek takla attı. Kazada sürücü Emre Gürbüz hafif yaralanırken, araçta hasar meydana geldi.
Kaza, gece saatlerinde Kuzey Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Pursaklar istikametinden Batıkent'e doğru giden Emre Gürbüz idaresindeki 41 ABT 157 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunun Bağlum yol ayrımı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durdu. Kazada emniyet kemeri takılı olan Gürbüz, kazada hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Gürbüz, otomobilin akü kutup başlarını sökerek yangın çıkmasını engelledi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücü Gürbüz'e ambulansta müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum istikametinin üç şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapandı. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Otomobilden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Çevre yolundan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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