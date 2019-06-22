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DHA ANKARA - BAŞKENT'TE 2 GECEKONDU YANDI: 6 KİŞİLİK AFGAN AİLEYİ KOMŞULARI KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 05:58 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, 2 evde de hasara neden oldu.

Atıfbey Mahallesi 783. Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek gecekondunun çatısını tutuşturdu. Alevlerin evin üzerinden geçen elektrik tellerine ulaşması sonucu kısa devre yapan elektrik hattından sıçrayan alevler ise alt sokaktaki 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve ulaştı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyandırarak yanmaya başlayan evden son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangından görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Evi yanan Afgan ailenin görüntüsü
- Vatandaşla röportaj
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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