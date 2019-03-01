HABER

DHA ANKARA - BAŞKENTTE BİR SAATTE İKİ TRAFİK KAZASI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 05:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir saatte iki trafik kazası meydana geldi.

ANKARA'da bir saatte iki trafik kazası meydana geldi. Keçiören ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce alt geçit duvarına sonra da karşı yönden gelen bir otomobile çarparak takla attı. Yenimahalle'de ise bir taksi hatalı sollamada kamyonla kaldırım arasında sıkıştı. İki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 02.00 sıralarında Ovacık Mahallesi 715. Sokak üzerinde Çevre Yolu Alt Geçidi'nde meydana geldi. İdris U.'nun kullandığı 02 HZ 383 plakalı otomobil, Bağlum'dan Yozgat Bulvarı yönünde ilerlediği sırada, kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına ve karşı yönden gelen Emrah P.'nin kontrolündeki 06 T 6992 plakalı taksiye çarptı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü İdris U. ile araçta bulunan annesi Ayşe U. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Bir kaza da saat 03.00 sıraların Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde yaşandı. A.S.'nin kullandığı 06 T 2903 plakalı taksi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı Mevlana Bulvarı'na bağlayan varyantta, Veli Ş.'nin hakimiyetindeki 06 BE 9116 plakalı kamyonu sollarken kamyonla kaldırım arasına girdi. Kaldırıma çıkan otomobil burada sıkıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü A.S., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kaza yerlerinden görüntü
- Araçlardan görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıkBakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık
Gece yarısı korkunç olay!Gece yarısı korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Eski eşini öldürdü ardından intihar etti

Gece yarısı korkunç olay!

Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.