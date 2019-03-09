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DHA ANKARA - Başkent'te inşaat hırsızlarına 'Fayans' operasyonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 05:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da inşaatlardan malzeme çalan hırsızlar ve çalıntı malzemeleri sattıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin 'Fayans' operasyonuyla yakalandı.

ANKARA'da inşaatlardan malzeme çalan hırsızlar ve çalıntı malzemeleri sattıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin 'Fayans' operasyonuyla yakalandı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, malzemeleri sattıkları tespit edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şubat ve Mart aylarında farklı inşaatlardan gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Önce güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yapılan araştırmalar sonucu, inşaat alanlarına girerek malzeme çaldıkları tespit edilen H.A., H.B. ve E.T.'nin kimliklerini belirledi. Polisin operasyonuyla 3 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, çalınan malzemeleri sattıkları öğrenilen Y.Ş. ile Y.S. gözaltına alındı. 3 hırsızlık şüphelisinin cinayet, yaralama, cezaevinden firar, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 39 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan H.A., H.B. ve E.T. tutuklanırken, çalıntı malzemeleri sattığı belirlenen Y.Ş. ile Y.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan fayans, vana ve boru gibi malzemeler ise mağdurlara teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
- Hırsızlık anı

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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