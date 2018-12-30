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DHA ANKARA - BEKÇİ ARKADAŞININ YERİNE ŞANTİYEYE GİDEN ADAM ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 20:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu.

ANKARA'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yenimahalle İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Gürbüz, yakınını kaybeden bekçi arkadaşı Zafer Kılıçöz'ün isteği üzerine çalıştığı inşaat şantiyesine gitti. Sabah saat 10.00 sıralarında bekçi arkadaşının yerine bakmak için şantiyeye giden Yalçın Gürbüz, akşam saatlerinde arkadaşı Zafer Kılıçöz tarafından nöbet kulübesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın Gürbüz'ün üzerinde darp izine rastlanılmadı. Savcının incelemesinin ardından Yalçın Gürbüz'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şantiyeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA)

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