DHA ANKARA - Bingöl'deki operasyonda öldürülen 'Şervan Çevlik' kod adlı teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi

ANKARA,(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen 13 Eylül'de Bingöl kırsalında Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Şervan Çevlik' kod adlı Fırat Dağdelen olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl kırsalında Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir."
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