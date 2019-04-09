DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani ile Dışişleri Resmi Konutunda bir araya geldi. Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Thani, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Her alanda birbirini destekleyen iki kardeş ülkeyiz. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Şuan yaklaşık 1,5 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgesel konularda da Katar'la yakın iş birliğimiz var ve görüşlerimiz örtüşüyor" dedi. 'LİBYA'NIN GELECEĞİ İÇİN RİSKLİ'

Görüşmede Libya’daki son askeri hareketliliği de ele aldıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bu askeri tırmanmadan ve Trablus’a yönelik askeri harekattan büyük bir endişe duyuyoruz. Biz ulusal mutabakat hükümetini tanıyoruz ve destekliyoruz. Bu şekilde güç elde etmeye çalışmak Libya’nın geleceği için çok risklidir. Askeri müdahale yerine, Birleşmiş Milletler’in düzenlediği konferans yolu ile birlik beraberlik sağlanmalıdır. Bu konuda görüşlerimiz kardeş Katar ile örtüşüyor. Bugünkü konferansta yine Afganistan’daki son durumu değerlendirme fırsatı bulduk. Burada özellikle Katar yönetimine, Emir hazretlerine ve kardeşi Muhammed’e, Afganistan’da bir uzlaşı gösterdikleri için çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de tüm gayemiz Afganistan’ın istikrarı ve barışıdır" diye konuştu.

‘FİLİSTİN DAVASI ORTAK DAVAMIZ’

Çavuşoğlu, Filistin’de taraflar arasında uzlaşı için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Amacımız Filistinli kardeşlerimiz arasında birliğin sağlanmasıdır. Başta Kudüs’ün statüsü olmak üzere, Filistin davası bizim ortak davamızdır ve Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sadece bu konular değil, Suriye başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bu konulardaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. 'ABD TEK TARAFLI KARARLARI ALDI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararıyla ilgili "ABD tek taraflı kararla İran’a yaptırım kararları aldı ve tüm dünyaya bu kararları uygulaması için baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını doğrudan söyledik. Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil. Bugün kendi terör listesinde olan PKK’yla ve Suriye koluyla iş birliği yapıyor" diye konuştu.

"Libya’da yaşanan gelişmelerde batıdan gelen tepkileri yeterli buluyor musunuz?" sorusuna ise Çavuşoğlu, "Libya’da askeri bir yöntemle çözüm aramak Libya’ya felaket getirir. Bu saldırıdan bunu destekleyenler de sorumlu olur. Tıpkı Yemen’de birçok sivilin yanlış bombalanmasından, açlıktan ve salgın hastalıktan sorumlu oldukları gibi. Uluslararası camianın bu konuda samimi olması gerekiyor. Bu konuda Amerika’yla temasımız devam edecek. Sadece açıklama yapmak yetmez, bu saldırıları durdurmak için çaba sarf etmemiz lazım" diye cevap verdi.