HABER

DHA ANKARA - CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Güzel ülkemiz için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası’nın düzenlediği iftar programında, milletvekilleri, belediye başkanları ve minibüsçülerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, "Kini, öfkeyi ve nefreti bir tarafa bırakacağız. Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara'da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizdim. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun. Türkiye’nin çözülmeyecek meselesi yoktur. Bütün mesele budur, adaletten yana olacaksınız. Haktan, hukuktan ve adaletten yana olacağız" diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını vurguladı. Yavaş, "Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara'da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün" dedi.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra salondan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kılıçdaroğlu konuşması
- Yavaş’ın konuşması
- Detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Üsküdar'da seçim minibüslerinin lastiklerini kesen şüpheli yakalandıÜsküdar'da seçim minibüslerinin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
Avcılar'da feci kaza: Dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsü öldüAvcılar'da feci kaza: Dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.