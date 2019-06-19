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DHA ANKARA - CHP Sözcüsü Öztrak’tan ‘anket’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 00:22 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonuçlarının açıklanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır” açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonuçlarının açıklanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır” açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonuçlarına yönelik tartışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Seçime sayılı günler kala AK Parti tarafından gerginliği artırıcı adımların atıldığını belirten Öztrak, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran öncesindeki son düzlükte farkı açmaya başladığının anlaşılması, Adalet ve Kalkınma Partisi kanadının sinirlerini bozmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin artan gerginliği ve siniri, son olarak kamuoyu araştırma şirketlerine ve gazetecilere yönelmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.
‘ARAŞTIRMA SONUÇLARINI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI SON DERECE YAKIŞIKSIZDIR’
Öztrak, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen tartışma programı sonrası bir algı operasyonun başlatıldığını kaydettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır. İstanbul seçimleriyle ilgili kamuoyu araştırmalarının aleyhlerine çıkmasını içine sindiremeyen AK Parti yetkilileri, İstanbul seçimini kaybetmenin faturasını kamuoyu araştırma firmalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan açık oturumun moderatörüne kesmeye çabalamaktadırlar. Ancak bu kirli siyasetin sahipleri her ne yaparlarsa yapsınlar sonuç değişmeyecektir. Milletimiz, Saray ve emrindeki YSK tarafından 31 Mart’ta duyulmayan sesini 23 Haziran çok daha güçlü bir şekilde duyuracaktır. Hak yerini bulacak, 24 Haziran’da her şey çok güzel olacaktır.”
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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