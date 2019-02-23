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DHA ANKARA - CHP'de olağanüstü parti meclisi toplantısı talebi geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

CHP'de 12 parti meclis üyesinin, açıklanan aday listelerini öne sürerek 16 Şubat'ta yaptığı 'olağanüstü parti meclisi toplantısı' talebi, listelerin seçim kurullarına bildirilmesinin ardından geri çekildi.

CHP'de 12 parti meclis üyesinin, açıklanan aday listelerini öne sürerek 16 Şubat'ta yaptığı 'olağanüstü parti meclisi toplantısı' talebi, listelerin seçim kurullarına bildirilmesinin ardından geri çekildi.

23 Şubat Cumartesi günü parti genel merkezinde toplanacağı açıklanan PM toplantısı, talepte bulunan üyelerin çağrılarını geri çekmesi sonucu iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine gönderilen yazıda talebin PM üyeleri tarafından geri çekilmesinin ardından toplantının yapılmayacağı ifade edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 14.00'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

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Haber: Kaan ULU / ANKARA,(DHA)

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