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DHA ANKARA - CHP'li Erkek: Sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Herkes rahat olsun.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Herkes rahat olsun. Biz seçimi kazandığımızı biliyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bizim elimizde YSK verileri var. Somut itirazlar varsa maddi hatalara ilişkin sandık temelli, sandık bazında itirazlar varsa tabiiki bakılabilir" dedi.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erkek, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek, şöyle dedi:

"Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak sandıkta kaybedilen seçimi masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır, Türkiye'ye en büyük kötülüktür. 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 30 bin fark vardı. 124 bin de geçersiz oy vardı. Sayın Mansur Yavaş geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz etmiştir. İlçe seçim kurulları bu talebi reddetti. Tüm ilçe seçim kurulları. İl seçim kurulları da reddetti. Yüksek Seçim Kurulu da tarihi bir karar verdi; delilsiz, gerekçesiz yani dayanaksız itirazlar reddedilmelidir. Ankara'da sayılmadı geçersiz oylar. 124 bin geçersiz oy, 30 bin fark. Şimdi İstanbul'da bazı ilçe seçim kurulları YSK'ya rağmen delilsiz, gerekçesiz, dayanaksız itirazlara rağmen geçersiz oyların sayılmasına karar veriyorlar."

İstanbul'da 31 bin 186 sandıkta ıslak imzalı tutanakların sistemlerinde olduğunu ve bunların tamamının da YSK verileri ile örtüştüğünü belirten Erkek, "Yani YSK başkanın açıkladığı oylar İmamoğlu'nun kazandığını açıkça gösteriyor. Herkes rahat olsun. Biz seçimi kazandığımızı biliyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bizim elimizde YSK verileri var. Somut itirazlar varsa maddi hatalara ilişkin sandık temelli, sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilir. Zaten onlara bakıldığında farkın da büyüdüğünü görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu lehine oylar artıyor. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Onun için biz Millet İttfakı olarak sandıklara sahip çıkacağız. Herkesin dikkat etmesi lazım. YSK kararına, hukuka uygun hareket etmeyen herkes yarın hukukla baş başa kalabilir. Yangından mal kaçırır gibi sayımlara başlayamazsınız. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

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-Muharrem Erkek açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU /ANKARA,(DHA)

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