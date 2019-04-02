MANSUR YAVAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Ekrem İmamoğlu ve ailesi, Anıttepe'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, CHP'li Mansur Yavaş ve ailesiyle bir araya geldi. Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu, bugün hem Anıtkabir'i hem de Genel Başkanımızı ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i de ziyaret ettiler. Program tam vaktinde uyuşmadığından dolayı çok çabuk bir şekilde İstanbul'a dönmek zorunda. Onun için ben kendisine 'hoşgeldiniz' diyorum ve bu vesileyle de 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum. İnşallah Türkiye, seçilen büyükşehir belediye başkanları ile huzur ve sevgiye, kardeşliğe kavuşacak" dedi.

'ANKARA ÇOK MUTLU VE HEYECANLI'

İmamoğlu ise Ankara'yı çok mutlu ve heyecanlı gördüğünü söyleyerek, "Daha önce söylemiştim, 'Seçimden sonra Anıtkabir'i ziyaret edeceğim' demiştim ve ettim. Bu ziyaretin taçlanması Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ankaralılara, İstanbulullura. Zira artık bu seçimde sandığa atılan her oy hem benim hem Mansur Beyin. Orada biz hiçbir oyu ayırmıyoruz" dedi.