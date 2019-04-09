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DHA ANKARA - CHP'li Öztrak: İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde engel kalmamıştır (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'YA CEVAP VERDİ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

BAKAN SOYLU'YA CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Parti genel merkezinde konuşan Öztrak, Bakan Soylu'nun İstanbul seçimlerine yönelik açıklamalarını takip ettiğini söyledi. Bakan Soylu'nun, 'Büyükçekmece'de bizim geçersiz oyları tam olarak çıkarmaya vaktimiz olmadı' dediğini söyleyen Faik Öztrak, "Büyükçekmece'de adli bir olay var. Oradaki geçici işçinin yapmış olduğu bir takım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman 18 Ocak. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti, 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı, 2 ay sonra, 31 Mart'ta. Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken, sağı solu, belediye meclis üyelerini teröristlikle suçlarken, esas görevi olan bu soruşturmayı yapmayı unutmuş. Soruyorum ben neredeymiş kendisi" dedi.

'SEN DEVLET MEMURUSUN'
CHP'li Öztrak, polislerin siyasete alet edildiğini savundu. Polislerin Büyükçekmece'de seçmen listelerini kontrol ettiğini söyleyen Faik Öztrak, şöyle konuştu:
"Seçim akşamı Dolmabahçe'de AK Parti başkanın başkanlığında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ne konuştunuz? 'E biz konuşuruz, bizim ağabeyimiz' Böyle bir üslup yok devlette. Buradan yapılanlara baktığımız zaman milli iradeyi yok etmeye niyetlenen bir kumpasın elini, bu kumpas çerçevesinde üretilen senaryonun söylemini görüyorum. Bu son derece tehlikeli bir şey. 'Efendim ben İçişleri Bakanı'yım' 24 Haziran'da kurulan tek kişi parti devletinde sen devlet memurusun. Süleyman Demirel'in çok güzel bir lafı var; 'dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutamazsınız' Diyor ki; 'İçişleri ve Adalet Bakanı görevini layıkı ile yapamıyorsa istifa etmelidir' Evet etmelidir, biz de onu söylüyoruz. Seçimler sonuçlanmadan, oylar sayılırken Adalet Bakanlığı'nın araştırma başlatması, polislerin seçim kurullarında gezinmeye başlaması, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Büyükçekmece'de görülmesi, bugün polislerin ev ev dolaşmaya başlaması, bunların hepsi Adalet ve İçişleri Bakanının usulsüz olarak ellerini çuvallara soktuklarının göstergesidir. Bunları yapanlar 'istifa etsin' diyoruz. Böyle seçim güvenliği olmaz. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Zamanında Üsküdar'da, Çatalca'da partimiz ciddi sayıda taşıma seçmen tespit etti, bununla ilgili itirazımız ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Yani bunlar oluyor. Şimdi döneceksiniz, buradan seçimleri iptal ettirmeye dönük bir organize suç çıkarmaya çalışacaksınız. Kusura bakmayın bu olmaz. Söylüyoruz; 'kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız."

'İÇİŞLERİ BAKANINA YAKIŞTIRAMADIM'
Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını söyleyen Faik Öztrak, şunları söyledi: "Bunu hazmedeceksiniz. Bugün Sayın Soylu’nun yapmış olduğu açıklamayı bir İçişleri Bakanına yakıştıramadım. Kendisini biran önce göreve dönmeye davet ediyorum. Kendisi atanmış bir memurdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Soylu'nun açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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